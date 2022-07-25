أسعار الدواجن اليوم الاثنين 25-7-2022 في مصر.. منها الدبابيس والكبدة

سعر الكتاكيت والبط وغيرها من أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تشغل بال الكثير من المستهلكين الذين يهتمون بشرائها لما تحتويه من فوائد مهمة للجسم مثل الكالسيوم والبروتين، فضلا عن أن أسعارها لا تقارن باللحوم الحمراء المرتفعة بعض الشيء.

واليوم الاثنين 25 يوليو، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن، وفق جولة «الوطن» في بعض أسواق منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم الاثنين بين 45 و48 جنيهًا.

- وجاء سعر الكبدة والقوانص اليوم الاثنين بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الاثنين ليتراوح بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- فتراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم 25 يوليو بين 90 و100 جنيه.

- وصل سعر الأجنحة، لقيمة مالية تتراوح ما بين 28 و35 جنيهًا.

- وتراوح سعر الأوراك اليوم الاثنين بين 48 و52 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- سجل كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- وصل سعر الدبابيس اليوم إلى نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم الاثنين بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- تصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم الاثنين إلى نحو 5 جنيهات.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو جرام من البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

- شهد سعر البطة والتي تزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- جاء سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.