10 فوائد للتين الشوكي.. تعرف عليها

التين الشوكي واحد من الفواكه الهامة التي يعشقها الكثير من المصريين يعرف باسم الصبار ويتم جني المحصول في فصل الصيف رغم حب الكثيرين له لكن لا يعلم الغالبية فوائده فهو واحدا من الفاكهة المغذية والمفيدة للجهاز الهضمي ويقبل عليه المواطنون.

فوائد التين الشوكي

نتعرف في التقرير التالي على فوائد التين الشوكي وفقا للدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط الذ أوجز فوائده في الآتي:

- يقلل الإلتهابات و الدهون في الدم

- يساعد في تقليل الالتهابات ومستويات الدهون في الدم

- يحتوي على مركبات ، بما في ذلك betalains ، والتي وُجد أنها قد يكون لها خصائص قوية مضادة للالتهابات

- تشير بعض الأدلة إلى أن التين الشوكي قد يكون له القدرة على خفض مستويات الدهون في الدم و السكر في الدم.

- ينظم ضغط الدم و يقوى العظام

- غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم

- يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام

- يحتوي على فيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تشارك في المناعة

- يحتوي التين الشوكي على كميات أقل من حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين B6 والفوسفور والنحاس، بالإضافة إلى ذلك ، فهو معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة و المحتوى العالي من المركبات النباتية المفيدة، وتشمل هذه البوليفينول ، بما في ذلك الفلافونويد ، والأصباغ القابلة للذوبان في الماء

- يساعد على خسارة الوزن لاحتوائه على سعرات حارية قليلة و معدلات منخفضة من السكر

- يعمل على تقوية المناعة و تكوين الأنسجة العضلية و العظمية.

- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي و يقضى على الإمساك و الانتفاخ .