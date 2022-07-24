شكري: ناقشنا مع «لافروف» الأزمة الأوكرانية.. وطالبنا بحل دبلوماسي لها

رحب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، الذي يزور القاهرة حاليا، والتقى خلال زيارته، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقدا جلسة مباحثات منفردة وأخرى موسعة، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والعلاقات التاريخية المتشعّبة والتي تتسم بالصداقة، في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

تعاون وثيق واحترام متبادل

وأعرب شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ومراعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي، موضحا أنّ مصر وروسيا لديهما الكثير من مجالات التعاون الاقتصادية، والمشروعات القومية الكبرى.

الأزمة الأوكرانية

وأكد وزير الخارجية، أنّ اللقاء تناول القضايا القومية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا، حيث أكدت مصر أهمية التوصل لحل دبلوماسي يرتكن للحكمة والحوار، لإنهاء الأعمال العسكرية، والتوصل لتسوية سياسية دبلوماسية تخفف حدّة التبعات التي ترتبت على الأزمة في أوكرانيا، حيث تأثرت مصر بهذه الأزمة، ويجب العمل على تجنيب كل هذه الأمور.