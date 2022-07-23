شكري عن قرار رفع الحصار عن صادرات القمح من أوكرانيا: المهم التنفيذ

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على قرار رفع الحصار على صادرات القمح من أوكرانيا، إذ ذكر أن الأهم من القرار هو التنفيذ، إذ أن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية من شأنها أن تخفف الضغوط على الكثير من الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، وفي مقدمتها مصر، ضمن أكثر مستوردي المواد الغذائية، نأمل أن يتم تنفيذ ما اتفق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، بكل التزام، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

مراعاة الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بتوفير الغذاء وحماية مصادره

وأضاف «شكري»، أن العالم وما عانى منه من ضغوط خلال فترة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وأيضا خلال هذه الأزمة واتصالها بمقدرات ومصالح الشعوب بشكل مباشر يقتضي مراعاة الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بتوفير الغذاء وحماية مصادره.

ولي عهد بريطانيا معني بقضية المناخ

من ناحية أخرى، تحدث وزير الخارجية، عن تواصل ولي عهد بريطانيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن ولي عهد بريطانيا معني بقضية المناخ، وله مبادرة تتطلع أن يساهم بها في إطار تقدمه المؤسسات التي يعمل من خلالها على دعم قمة المناخ في شرم الشيخ.