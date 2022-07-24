لافروف: العقوبات المفروضة على روسيا تعيق تطوير العلاقات مع أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر وروسيا كبير وممتد، حيث ننتظر توريد عربات سكك حديد لمصر بالشراكة مع المجر، كما أنّ هناك شركات غاز روسية تنفذ مشروعات على أرض مصر.

التبادل التجاري بين مصر وروسيا

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنّ روسيا مهتمة بزيادة التبادل التجاري مع مصر وتنفيذ الالتزامات، حيث كان هناك اتصالا هاتفيا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي، سيرجي لافروف، ناقشا خلاله مجالات التعاون بينهما، وتوحيد الجهود الدولية، والتعاون بين وزارتي الخارجية، فضلا عن تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية.

ولفت لافروف، إلى أنّه على مدى سنوات مضت، كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا، تأثر بشكل كبير بظهور فيروس كورونا وانتشارها بالعالم، وهناك عقوبات فرضت على روسيا تعيق تطور العلاقات مع الدول الأفريقية، بما في ذلك الأمور الجمركية.

عام التعاون الإنساني

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنّه يوجد تعاون كبير بين مصر وروسيا، حيث سنحتفل قريبا بالختام الرسمي لعام التعاون الإنساني بين البلدين، ومنذ بداية التعاون بمجال اللقاحات، جرى اعتماد اللقاح الروسي في مصر، وهناك تعاون كبير بمجال اللقاحات.