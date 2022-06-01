لافروف: هناك احتمال لتورط دولة ثالثة في الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أثناء اجتماعه مع وزراء خارجية الدول الخليجية، أنّ هناك احتمال لتورط دولة ثالثة في الحرب الأوكرانية بسبب تزويدها كييف بالسلاح، من جهته قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ الموقف الخليجي من إيران يجب أن يكون موحدا بدعوتها للالتزام بالقانون الدولي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

تحذير من نتائج على المدى البعيد للعقوبات على موسكو

وفي سياق آخر قال قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنّ العقوبات لا تؤدي إلى نتائج آنية لكن نتوقع منها تأثيرا على المديين المتوسط والبعيد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».