«لافروف» يزور مصر غدا ضمن جولة أفريقية تشمل 3 دول بحوض النيل

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة إفريقية، غدا الأحد، يبدأ أولى محطاتها في مصر، إذ يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، وتشمل الجولة 3 من دول حوض نهر النيل وهي إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

وتأتي الزيارة وسط أجواء الأزمة الروسية الأوكرانية التي أخذت مسارا عسكريا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عندما بدأت موسكو عمليتها العسكرية ضد كييف التي قالت إنها تأتي لحماية سكان منطقة الدونباس.

لافروف يلتقي مسؤولي جامعة الدول العربية

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، في نسختها الإنجليزية، أنه بعد لقائه مسؤولي جامعة الدول العربية في القاهرة، سيسافر سيرجي لافروف إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتان اللتان تعرضتا علاقاتهما مع الغرب للضغط، وكذلك جمهورية الكونغو، وهي أيضا بين دول حوض نهر النيل.

وقالت وكالة رويترز إن مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة والسياحة.

مصر تدرك أن العالم أصبح متعدد الأقطاب

وقال «إتش. أ. هيلر» من معهد «Royal United Services Institute»، وهو مركز أبحاث في المملكة المتحد، إن مصر «تدرك أن العالم أصبح متعدد الأقطاب أكثر، ولا تريد أن تقتصر على علاقات يكون الغرب فيها قبل كل شيء».

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرسمية، يوم الأربعاء، شدد لافروف على دعم الاتحاد السوفيتي السابق لإنهاء الاستعمار لإفريقيا خلال الحرب الباردة، وعمل موسكو لاستعادة الروابط في إفريقيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قائلاً إنه من المقرر عقد قمة روسية إفريقية ثانية العام المقبل.

وقال ثيودور ميرفي، مدير إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن روسيا وجدت فرصًا لاستعادة نفوذها في إفريقيا من خلال تقديم المساعدة الأمنية بشروط أقل من الغرب وغطاء سياسي يتجاوز الانتقادات الغربية لهذه الدول.