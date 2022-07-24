سي إن إن: 90 مليون أمريكي يعانون ارتفاع درجة الحرارة

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن أكثر من 90 مليون شخص في الولايات المتحدة، سيتحملون درجات حرارة عالية بشكل مقلق اليوم، مع استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تجتاح منتصف الجنوب إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة.

وتابع تقرير الشبكة الاخبارية الأمريكية، أن موجة الحر «المميتة» التي تهب معظم أنحاء الولايات المتحدة اليوم، ستستمر، إذ أنه من المحتمل، أن تتعرض المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الوسطى لدرجات حرارة تصل إلى نحو 40 درجة مئوية.

وأضاف التقرير، أن أكثر من 90 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، يخضعون لتنبيهات مختلفة تتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير، ومن المتوقع أن يكون اليوم، هو الأعلى في درجات الحرارة في الشمال الشرقي.

الأرصاد الجوية تحذر من درجات الحرارة المرتفعة

وتابع التقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من أن السهول الجنوبية إلى شرق البلاد، ستشعر بالحرارة الشديدة، خاصة في مناطق المترو الرئيسية من واشنطن العاصمة إلى مدينة نيويورك وبوسطن.

وقال متحدث باسم المكتب الطبي في مدينة نيويورك، إن شخصًا واحدًا على الأقل توفى يوم أمس، بسبب التعرض للحرارة، موضحا أن الشخص كان يعاني أيضًا من مشاكل طبية أخرى، وبلغت درجة الحرارة المرتفعة المتوقعة في المدينة يوم أمس 37 درجة.

وفاة شاب بسبب الجفاف

ومن بين الوفيات الأخرى المرتبطة بالحرارة خلال موجة الحر هذا الأسبوع امرأة من دالاس تبلغ من العمر 66 عامًا كانت تعاني من ظروف صحية، وفقًا لمسؤول بالمقاطعة، وقال مسؤولون محليون إن شابا يبلغ من العمر 22 عامًا توفي يوم الأربعاء بسبب احتمال تعرضه للجفاف بعد نفاد المياه في متنزه ولاية ساوث داكوتا الوطني.