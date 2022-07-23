عاجل.. مصرع 15 شخصا في سيول اجتاحت جنوب إيران.. وتفاقم موجة الحر بأوروبا

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء سيول في جنوب إيران، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

موجة حر غير مسبوقة في أوروبا

وعلى النقيض تماماً تعاني أوروبا من موجة حر غير مسبوقة، تاركة رجال الإطفاء في لندن يتعاملون مع زيادة هائلة في مكالمات الطوارئ.

وفي وقت سابق قال صادق خان ، عمدة لندن: «كان يوم أمس أكثر أيام الإطفاء ازدحامًا في لندن منذ الحرب العالمية الثانية»، وأضاف أن خدمة الإطفاء ستتلقى 350 مكالمة في اليوم العادي، أمّا في تلك الأيام الحافلة تلقت خدمة الإطفاء في لندن 500 مكالمة.

وتابع «خان» قائلا إن خدمة الإطفاء في لندن تلقت يوم الثلاثاء الماضي أكثر من 2600 مكالمة، مشيرا إلى أن 41 عقارًا دمرت في لندن بسبب حرائق الغابات وأصيب 16 من رجال الإطفاء في إخماد الحرائق.