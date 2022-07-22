ريكي مارتن «بريء».. ابن شقيقته يتنازل عن قضية التعدي عليه

أُسدل الستار على قضية سفاح القربى المتهم فيها المغني ريكي مارتن، من قبَل ابن شقيقته، إذ سحب القضية التي قدمها ضد المغني في مثوله أمام المحكمة أمس، الأمر الذي أغلق القضية تمامًا، ونشر جوان يوسف، زوج ريكي مارتن، صورة تجمعهما معلقًا: «الحقيقة تسود»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال محامو ريكي مارتن في بيان صحفي: «أكد المدعي للمحكمة أن قراره برفض القضية هو قراره وحده دون أي تأثير أو ضغط خارجي، وأنه راضٍ عن تمثيله القانوني في القضية، جاء الطلب من المدعي برفض الدعوى، لم يكن هذا أكثر من مجرد فرد مضطرب يقدم ادعاءات كاذبة دون أي شيء على الإطلاق لإثباتها، يسعدنا أن عميلنا رأى العدالة تتحقق ويمكنه الآن المضي قدمًا في حياته وحياته المهنية».

محامو ريكي مارتن: المدعي تنازل عن القضية دون تأثير.. ويسعدنا تحقيق العدالة

مثل «مارتن» فعليًّا أمام محكمة في بورتوريكو لمواجهة الادعاءات التي أدلى بها دينيس يادييل سانشيز، ابن شقيقته، البالغ من العمر 21 عامًا، والتي يتهمه فيها بأنه كان على علاقة جنسية معه لمدة سبعة أشهر، قدم «سانشيز» أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد مارتن في وقت سابق من الشهر الجاري.

محامي ريكي مارتن: اتهامات مقززة.. وشقيقه: «سانشيز» يعاني من تحديات عقلية

وهو الأمر الذي نفاه مارتن سينج، محامي ريكي مارتن، الذي وصف الاتهامات بـ«المقززة»، قائلاً: «نتطلع إلى رفض هذه القضية المروعة بمجرد أن ينظر القاضي في الحقائق»، ومن جانبه قال شقيق ريكي مارتن إن «سانشيز» يعاني من «يعاني من تحديات صحية عقلية عميقة».

ولكن لم تنتهِ الأزمات القانونية التي يواجهها المغني العالمي، فبخلاف هذه القضية يواجه «مارتن» مشاكل قانونية أخرى، حيث قامت مديرة أعماله السابقة بمقاضاته مقابل 3 ملايين دولار، مدعية أنه مدين لها بعمولات غير مدفوعة.