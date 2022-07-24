«لافروف»: أمريكا تحاول الهيمنة على العالم.. وعليها التخلي عن ممارساتها

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه يجب أن يكون هناك حل سياسي للاعتراف بسيادة سوريا على أراضيها وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، موضحا أنه يجب أن يكون لجامعة الدول العربية دور في هذه التسوية، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسي اليوم لحل الوضع الخاص بالعملية العسكرية على أراضي أوكرانيا.

لافروف: نسعى إلى توفير الحقوق القانونية للشعوب

وأضاف لافروف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الهيمنة على العالم، لكن روسيا يهمها في المقام الأول توفير الحقوق القانونية للشعوب وفي نفس الوقت ضمان الأمن.

تطوير الاقتصاد الروسي

وشرح لافروف أن الأزمة الغذائية وجائحة كورونا كانتا بمثابة أخطاء ارتكبها الغرب بمجال الغذاء، وإصدار الكثير من العملات التي ليست لها غطاء، ما كان له تأثير على الاقتصاد الأخضر، موضحا أن روسيا تقوم بتطوير اقتصادها أولا، وفيما يخص الغذاء فالغرب لا بد أن يتقبلوا الوضع الحالي ويتخلوا عن ممارساتهم وعدم فرض عقوبات على الأسمدة والغذاء الروسي.