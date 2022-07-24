لافروف: زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لـ4 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّه أجرى حوارا بناء خلال زيارته لمصر، وأعرب عن رضاه عن مستوى علاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية، التي تتقدم وتتطور بشكل كبير، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع شراكة كاملة بين مصر وروسيا.

الموقف المصري الروسي

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ هناك اتفاقيات بين مصر وروسيا في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان هناك اتفاقا مع الرئيس، حيث جرى تبادل أطراف الحديث اليوم بشأن الموقف المصري والروسي في القضايا المختلفة.

ولفت لافروف، إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لـ4 مليارات دولارات، وهناك تفاهم مشترك بشأن المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم لمستويات غير مسبوقة بالعلاقات المصرية الروسية.

العلاقات التجارية بين مصر وروسيا

واشار لافروف إلى أن اللجنة المشتركة الحكومية ستعقد بالقاهرة قريبا، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا أنّ محطة الضبعة النووية يتم تنفيذها بشكل ممتاز، ومنذ فترة كان هناك الصبّة الخرسانية الأولى لأول وحدة نووية في الضبعة، وهناك مفاوضات بناءة بما يخص المنطقة الصناعية الروسية بمصر.