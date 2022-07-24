القصة الكاملة لأزمة نقابة الفنانين التشكيليين: قرار محكمة وبيان صحفي

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني إلغاء الجمعية العمومية التي سبق أن أعلنت عن موعد عقدها بيوم 29 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء نزولا على قرار القضاء.

وقالت نقابة التشكيليين في بيان صحفي لها: «نزولا على قضاء المحكمة قررت النقابة إلغاء عقد الجمعية العمومية، المقرر يوم 29 يوليو 2022، والإعادة يوم 5 أغسطس المقبل».

وتابعت: «الجمعية العمومية غرضها تسيير شؤون النقابة والإعلان عن إنجازات ونتائج العمل في الفترة السابقة بكل شفافية وإبراء ذمة وعرض الميزانيات الخاصة بـ2019، 2020، 2021، وتقارير الجهاز المركزي، وكذلك العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، ورفع غرامات التأخير عن الأعضاء لعودتهم إلى العضوية».

إلغاء الجمعية العمومية

وأشارت رئيسة النقابة إلى أن الخصوم حريصون على عدم إعلان النتائج والحقائق كاملة أمام الجمعية العمومية وطرح الموقف القانوني الذي انتهي إليه النائب العام شخصيا بحفظ كل البلاغات بما ورد فيها من اتهامات جنائية وقضاء مجلس الدولة الذي رفض الدعاوى التي رفعها من يدعي أنه قائم بعمل النقيب.

وتابعت: «وأنا أتساءل ما هي الحكمة في مناصبتي العداء؟ ومناصبة المجلس الشرعي العداء والتصعيد الذي تم وفقا للقانون لأصحاب أعلى الأصوات؟، هل هذا الكيان الصغير القوي بأعضائه، نقابة التشكيليين تتحمل كل هذا التقطيع من خلال بعض أعضاء مجلس إدارتها السابقين بإرادتهم والمستقيلين بإرادتهم والمنسحبين ورافضي العمل ويسعون في كل اتجاه لتشويه صورة النقابة والإساءة إليها والدعوة بغلقها لصالح من؟، فالشكاوى في كل الاتجاهات على غير الحقيقة».

وأضافت: «هناك حالة من الحرب المشتعلة والمستمرة من 3 سنوات، تعطيل لكل المكتسبات الخاصة بالأعضاء، زيادة المعاشات وتعديل الموارد المالية للنقابة لماذا؟ لمصالح شخصية أم لصالح نقيب لم يستسلم للنتيجة أم للطامحين في الحصول على المقعد على جثة النقابة، فهل هذا عمل تطوعي خدمي لوجهه الله ولخدمه الزملاء».

قرار المحكمة

وكانت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين قد أصدرت بيانا جاء فيه لـ«الفنانين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الفنانين التشكيليين- النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية (تم اليوم الموافق الأربعاء 20 يوليو 2022 وقف قرار عقد الجمعية العمومية بقرار محكمة، حيث أنه تم اتخاذ قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية من غير ذي صفة وبإجراءات مخالفة لصحيح القانون واللائحة التنفيذية) هذا للعلم والإحاطة».