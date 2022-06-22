«التشكيليين» تعلن عن دورات قدرات الفنون والعمارة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، بدء دورات قدرات الفنون والعمارة فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت النقابة في بيان صحفي، أنه على من يرغب في حجز هذه الدورات التقدم لمقر النقابة بمقر النقابة بساحة دار الأوبرا المصرية ابتداء من 21 يونيو 2022، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الخميس فترة مسائية فقط والجمعة إجازة، على أن تكون قيمة حجز الدورة 400 جنيه.

توثيق الأعمال الفنية

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد أطلقت دعوة لتوثيق الأعمال الفنية، خاصة مع انتشار عمليات التزوير والاستنساخ الأخيرة بشكل كبير، وذلك من خلال منشور قامت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين بنشره اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مؤكدا أن هذه الدعوة حرصًا من النقابة على تراث مصر وفنونها وأعمال مبدعيها ومحاولة لتوثيقها وحفظها من الاندثار أو التزوير.

امتحانات الثانوية العامة

ويخوض طلاب امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد المضافة للمجموع، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، سيكون يوم 21 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن امتحانات المواد الأساسية أو المضافة للمجموع، ستبدأ يوم الأحد المقبل، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وسط تشديدات أمنية من قبل أفراد الأمن الإداري ورجال الشرطة، لتأمين اللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، لمنع دخول التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية، لمواجهة الغش الإلكتروني.