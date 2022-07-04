نقابة الفنانين التشكيليين تحدد 29 يوليو موعدا للجمعية العمومية

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني عقد الجمعية العمومية وذلك يوم 29 يوليو الجاري، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف تعاد يوم 12 أغسطس 2022.

ودعت النقابة الأعضاء المسددين للاشتراك لحضور الجمعية المرتقبة وقالت في بيان:

1- سيتم عرض تقارير السنوي لأعوام 2019، 2020، 2021.

2- عرض تقارير مراقب الحسابات عن ميزانيات والحسابات الختامية لأعوام 2019، 2020، 2021.

3- عرض تقرير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2019، 2020، 2021.

4- النظر في تخفيض غرامات رسوم التجديد الاعضاء

وسوف يتم اعلان وتعلىق الميزانيات على لوحة الاعلانات بالنقابة من يوم 12 يوليو الجاري وفقا لصحيح القانون.

وتأتي الجمعية العمومية بعد طول انتظار من الأعضاء، حيث تأجل عقد الجمعية العمومية للنقابة في السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.

دورات قدرات الفنون والعمارة

في سياق آخر أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين في يونيو الماضي، بدء دورات قدرات الفنون والعمارة فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت النقابة، إلى أنه على من يرغب في حجز هذه الدورات التقدم لمقر النقابة بمقر النقابة بساحة دار الأوبرا المصرية ابتداء من 21 يونيو 2022، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الخميس فترة مسائية فقط والجمعة إجازة، على أن تكون قيمة حجز الدورة 400 جنيه.

وأعلنت، جدول الدورات الذي يبدأ من 23 يوليو 2022، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

نقابة الفنانين التشكيليين

تأسست نقابة الفنانين التشكيليين في مصر عام 1976 والتي وصل عدد أعضائها إلى اكثر من سته عشر الاف عضو أعضاء بعد 33 عاما.

شارك في تأسيسها الفنانون خريجي كليات الفنون الجميلة ، والتطبيقية، والتربية الفنية وشعب، الفنون في المعاهد العليا، والفنانون الاحرار.

وتولي منصب النقيب منذ ذلك الحين وحتى الآن سبعة نقباء أولهم د. عباس شهدي ثم د. صالح رضا ثم د. صلاح عبد الكريم، ثم د. فاروق إبراهيم ثم د.حسين الجبالي والفنان مصطفي حسين والدكتور حمدي أبو المعاطي، وأخيرًا القباني.