نقيبة التشكيليين تناشد رجال الأعمال دعم مشاريع تخرج كليات الفنون

وجهت الدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين دعوة لرجال الأعمال والمحافظين لدعم وتبني مشاريع التخرج الخاصة بطلاب كلية الفنون في المحافظات التي يتواجد بها هذه الكليات وهي القاهرة، خاصة قسم النحت، قبل ما ترجع طين، مؤكدة أنها أعمال على أعلى مستوى من الجودة، موضحة أن هذه الدعوة لدعم الشباب وتحمل تكاليف صب التماثيل من خامات كالبوليستر أو الجبس بأرقام زهيدة لا تتعدى 15 ألف جنيه والتمثال يصل 3 أمتار وعرض مترين وأعمال متوازنة تحت إشراف ومراقبة الأساتذة المتخصصين.

حملة نقابة التشكيليين لتبني مشاريع التخرج

وأضافت «القباني» في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: حملة ونداء دعوة لرجال الأعمال والسادة المحافظين في القاهرة والمنيا والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والأقصر، أدعموا مشاريع التخرج بكلية الفنون الجميلة، وخاصة قسم النحت.

وأكدت: «أعمال غاية في الروعة والإبداع يعمل بها الطالب 40 يوما ليصبح مشروع التخرج، وهو حلم منذ اليوم الأول لدخول الكلية ويمتد عبر سنوات الدراسة ويتبلور ويخرج عملي فني جميل وقوي وحلم تحقق».

وأشارت: «هذه الأعمال من مادة الطين تنهار في خلال أيام من التخرج، بسبب تشقق الطين وتكسيره وإعاده تدويره، وهذه طبيعة الدراسة».

وذكرت: «وهذه الدعوة لدعم الشباب وتحمل تكاليف صب التماثيل من خامات مثل البوليستر والجبس بمبالغ زهيدة لا تتعدى 15 ألف جنيه والتمثال يصل 3 أمتار وعرض مترين وأعمال متوازنة تحت إشراف ومراقبة الأساتذة المتخصصين».

200 عمل نحاسي ما بين ميداني أو حائطي

وأوضحت النقيبة: «وبهذه الطريقة والتكلفة البسيطة ستجد لديك ما لا يقل عن 200 عمل نحاسي ما بين ميداني أو حائطي بارز أو غائر، وذلك تمهيدا لتوضع في ميادين أو على حوائط المباني، في إطار نشر الذوق الراقي، ألحقوا المشاريع قبل ما ترجع طين».

في سياق آخر أعلنت النقابة، بدء دورات قدرات الفنون والعمارة فور الانتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة.