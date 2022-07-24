آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بايدن بعد إصابته بكورونا

كشف منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أشيش جها، اليوم، آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه يشعر بتحسن كبير، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إصابته بفيروس كورونا، إذ أنه مصاب بالمتحور «بي إيه.5» الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد نحو يومين من تصريحات له بأنه عانى من مرض السرطان.

أشيش جها: بايدن مصاب بالمتحور بي إيه.5

وقال منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن بايدن مصاب بالمتحور بي إيه.5، مضيفا: «لكن نحمد الله أن لقاحاتنا وعقاقيرنا تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور»، مؤكدا أنه لهذا السبب هو متيقن أنه يتعافى.

وذكر أشيش جها، أنه كشف على بايدن مع فريقه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لافتا إلى أنه كان يشعر بأنه بصحة جيدة.

بايدن يشعر بتحسن كبير طوال الليل

وقال المسؤول الطبي، إن الرئيس الأمريكي أصيب بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي وهو بخير.

وأضاف أنه وفريقه لم يتلقوا أية تحديثات بشأن الحالة الصحية للرئيس هذا الصباح، حيث كان يشعر بتحسن كبير طوال الليل.

عزل بايدن داخل مقر إقامته بالبيت الأبيض

وخضع بايدن لاختبار فحص كورونا صباح الخميس الماضي، وجاءت نتيجة الاختبار إيحابية، ولهذا دخل في عزلة داخل مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ ذلك الوقت.

وبحسب المسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن الأعراض التي ظهرت على بايدن كانت خفيفة، كونه تلقى 4 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو الآن يتناول عقار «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات بعد إصابته بالفيروس.

وظهرت على بايدن عدة أعراض منها سيلان الأنف والسعال، التي أصبحت لاحقا أقل إزعاجا، إلا أنه لا يزال يعاني من آلام في الجسم إلى جانب التهاب في الحلق.