البيت الأبيض: صحة بايدن تواصل التحسن بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل التحسن بعد إصابته بكورونا، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن بايدن لا يزال يعاني من التهاب بالحلق والسعال وتعب في الجسم.

البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بكورونا

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الأول الخميس، إصابة جو بايدن بفيروس كورونا، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أنه تم عزل بايدن، وسيعمل عن بعد، منوهًا إلى أن فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس سلبية.