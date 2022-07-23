لميس الحديدي: تنافس روسي أمريكي في المنطقة العربية بعد زيارة بايدن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المرتقبة للقاهرة، غداً، وإلقائه كلمة أمام مندوبي جامعة الدول العربية، لها أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول روسي لأفريقيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت «الحديدي» خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» أن مصر تتقدم في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحالي خاصة بعد الإنجاز الذي حققته في بناء محطة الضبعة النووية.

تراجع أسعار الذرة وفول الصويا عالميا

وأشارت «الحديدي» إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي، في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لمنطقة الشرق الأوسط، وتعهده في كلمته بعدم ترك فراغ يملء بواسطة الجانب الروسي تمثل منافسة واضحة بين الطرفين في المنطقة، لافتة إلى أنه كان هناك اتفاقاً مهماً بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية يتيح تصدير الحبوب للعالم وهو مؤشر إيجابي في علاج أزمة الغذاء العالمي ونجم عنه بالفعل بداية موجة تراجع في أسعار الذرة العالمية وفول الصويا.

انخفاض أسعار السلع بالأسواق المحلية والدولية

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن القرارات الأخيرة والاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا تؤكد أن هناك موجة جديدة لانخفاض أسعار السلع في الأسواق المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يؤكد نجاح الجهود المصرية الممتدة لسنوات عديدة لإدخال الطاقة النووية في مصر إذ تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، إذ أن مفاعلات الماء المضغوط التي جرى اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.