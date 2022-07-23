طبيب البيت الأبيض: بايدن مصاب بسلالة شديدة العدوى من كورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصاب غالبا بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال طبيب البيت الأبيض، إن صحة «بايدن» تتحسن، موضحا أن الرئيس الأمريكي يعاني من التهاب بالحلق والسعال وتعب في الجسم.

إصابة بايدن بكورونا

وأعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، إصابة جو بايدن بفيروس كورونا، وأشار إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أنه جرى عزل الرئيس الأمريكي، وأنه يعمل عن بعد، كاشفا عن أن فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، جاءت سلبية.