الأكاديمية الروسية: 16 ألف حالة «جدري القرود» في 60 دولة

علق الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية في موسكو، على إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس جدري القردة، موضحًا: «المنظمة تقدم للسبت، وتقول يمكن أن تحدث مشكلات كبيرة وعدوى مباشرة، وبخاصة أنه انتشر بواقع 16 ألف حالة في 60 دولة».

المنظمة حرصت على التنبيه على الدول حتى تراقب المرض

وأضاف أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية في موسكو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «المنظمة حرصت على التنبيه على الدول حتى تراقب المرض وتوقفه وتمنع انتشار، ولكن هناك فارق بين الجدري الأسود وجدري القرود، فالمرض الأول نسبة وفياته 42%، ولكن جدري القرود مختلف عنه وانتقل من إفريقيا إلى أوروبا ويكون عن طريق التعامل المباشر».

منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال تطور الفيروس

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية في موسكو: «منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال تطور الفيروس، حيث قد ينتقل عن طريق الهواء في المستقبل إذا حدث التطور، وهناك خطر من قدوم سائح أوروبي مصاب بالمرض إلى الدول العربية، وبخاصة أن الفيروس يمكنه الانتشار عبر الأدوات الشخصية، ولكن إذا اتخذنا احتياطاتنا مثل التعقيم والفحوصات المبكرة سيكون الأمر أفضل».