وظائف للمعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية في 6 أكتوبر.. اعرف الشروط

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر، فتح باب التقديم لشغل الوظائف بالتخصصات المختلفة للمعلمين داخل كادر التربية والتعليم في عدد من التخصصات للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

رابط التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر

وقالت المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوظائف مطلوبة في التخصصات التالية (وكيل المدرسة /خبرة في المدارس الدولية _معلم لغة إنجليزية - معلم لغة عربية - معلم لغة فرنسية - معلم دراسات اجتماعية - معلم لغة ألمانية - موظف استقبال - معلم رياض أطفال- معلم Science - معلم Maths - طبيبة - أخصائي نفسي - ICT - IT - معلم تربية موسيقية- معلم تربية فنية - معلم تربية رياضيةpe - أخصائي صحافة- أمين معمل علوم-أخصائي مسرح وخطابة - منسق أكاديمي/خبرة بالمدارس الدولية) للعام الدراسي 2023/2022 وذلك من خلال التقديم إلكترونياً.

وقالت المدرسة المصرية الرسمية الدولية بأكتوبر، إن على الراغبين من المعلمين في التخصصات المطلوبة التقديم في وظائف المعلمين عبر هذا الرابط.

خطوات التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة الدولية بأكتوبر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف المدرسة المصرية الرسمية بالسادس من أكتوبر كالتالي من خلال إدخال البيانات التالية للمتقدم وهي كالتالي:-

- إدخال الاسم رباعي باللغة العربية.

- Full name in English.

- تحديد النوع ( ذكر - أنثى).

- تاريخ الميلاد للمتقدم.

- المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

- التخصص.

-الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- المدرسة الحالية التي يعمل بها.

- مستوى إجادة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ( ضعيف- جيد - جيد جدا- ممتاز) .

- إجادة لمهارات الكمبيوتر والإنترنت (جيد - جيد جدا- ممتاز).

- الدورات الحاصل عليها في الكمبيوتر.

- مهارات الفن والإبداع والابتكار لدى الأطفال.

- رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

- الإيميل.

- الوظيفة المتقدم إليها (لغة إنجليزية/ لغة فرنسية/ لغة ألمانية /لغة عربية /رياض أطفال/تربية موسيقية/ تربية رياضية/ تربية فنية / وكيل المدرسة مشرف أكاديمى ICT /IT دراسات اجتماعية أخصائي نفسي).