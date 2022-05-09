وظائف للمعلمين المدرسة الرسمية الدولية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية، عن حاجتها لشغل وظائف معلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023، في تخصص لغة إنجليزية، ورياضيات، وعلوم.

قالت المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن يتم تقديم الملف لوظائف المعلمين، بمقر المدرسة يوم الأربعاء 11 مايو الجاري والخميس 12 من الشهر نفسه، من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا.

شروط التقديم لوظائف المعلمين المدارس الرسمية الدولية بالإسكندرية

وحددت المدارس الرسمية الدولية بالإسكندرية شروط التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى رأس العمل.

- شهاده least at هثمفس 6.5.

- خبرة فى تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى.

- إجادة اللغة الإنجليزية اجادة تامة تحدثاً وكتابة.

- ملم بمهارات الحاسب الآلي والعمل باستخدام المنصات التعليمية.

- لا يزيد السن عن 45 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمدرسة الرسمية بالإسكندرية

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية، الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل وظائف معلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023، في تخصص «لغة إنجليزية، ورياضيات، وعلوم» وهي كالتالي:-

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الأصلية للمتقدم.

- شهادة خبرة وشهادة التخرج.

وفي سياق أخر، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الأثنين امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022، في مادة العلوم والمهارات المهنية، حيث يتضمن الامتحانان أسئلة متنوعة ما بين اختيار من متعدد، وصح وخطأ وتوصيل العبارة بالصورة أو الاختيار الصحيح لها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان العلوم يتضمن 15 سؤالًا لمدة ساعة ونصف، ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف بعدد 15 سؤالا، في كل ما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني 2022.