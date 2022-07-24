تفاصيل حبس شاب حاول الاعتداء على سيدة وتصويرها عارية في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة محاولته الاعتداء على سيدة وتصويرها عارية لمحاولة ابتزازها، وذلك بعدما استمعت لأقوال المتهم بارتكاب الواقعة في مدينة القصاصين، وفي وجود أحد الشهود على الواقعة وهو سائق «توك توك».

القبض على المتهم

وكانت قد تلقت وحدة مباحث مركز القصاصين، بلاغا قبل يومين، بقيام شاب بالاعتداء على سيدة ومحاولة تصويرها عارية لابتزازها خلال توجهها لشراء بعض الاحتياجات المنزل.

وألقت وحدة مباحث القبض على المتهم من منزله في دائرة المركز بعد تحديد هويته، فيما استعمت الشرطة إلى أقوال سائق «التوك توك» الشاهد على الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم كان يعمل في بيع الخضر والفاكهة في منطقة مجاورة لمنطقة عمل المجني عليها، وأن خلافا وقع بينهما خلال الفترة الماضية.

المتهم استقل توك توك وهددها

وقال شاهد العيان «سائق توك توك»، إن المتهم استقل «توك توك» وتتبع المجني عليها على طريق القصاصين الزراعي الملاصق للترعة، مضيفا أن المتهم حاول بالفعل الاعتداء على السيدة وتصويرها وتهديدها بابتزازها، إلا أنها تمكنت من الفرار منه وحررت محضرا بمركز شرطة القصاصين.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.