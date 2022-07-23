النيابة تأمر بدفن جثمان سيدة.. زوحها متهم بقتلها ضربا في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان سيدة في الثلاثينيات من العمر توفيت علي يد زوجها في محافظة الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة في الواقعة.

التحقيقات في الواقعة

واستمعت جهات التحقيق لأقوال زوجها المتهم بارتكاب الواقعة الذي أثر بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث الإصابات الأولية المذكورة في التقارير الطبية.

واعترف المتهم أن خلافات أسرية نشبت بين الزوجين خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في اعتدائه عليها بالضرب وإصابتها بضربة في الرأس تسبب لها بنزيف داخلي توفيت علي أثره.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف الي مكان الواقعة الا أنه جرى نقلها متوفاة وإيداعها مشرحة مستشفي جامعة قناة السويس.

القبض علي المتهم

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام في القبض علي الزوج المتهم بارتكاب الواقعة في اقل من 24 ساعة بعد محاولة هروبه.

وكانت المباحث الجنائية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية شكلت فريق بحث بإشراف العميد محمد صلاح رةيي مباحث المديرية وضباط مباحث قسم ثان لفك لغز الواقعة.

وحددت المباحث الجنائية مكان المتهم ونجحت مأمورية في ضبطه والقبض عليه ومواجهته بالتحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم في التحقيقات الأولية بالاعتداء بالضرب علي زوجته وإحداث الإصابات بها أمام النيابة العامة وفي محاضر الشركة بسبب الخلافات بينهما.

وأقر المتهم أنه اعتزي عليها بالضرب قاصدا تاديبها إلا أنها تعرضت لنزيف داخلي في المخ توفيت علي أثره خلال الايومين الماضيين.