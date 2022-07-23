طقس الإسماعيلية.. حار نهارا ولطيف ليلا وارتفاع نسبة الرطوبة

استقرت درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المحافظة بعد أيام من ارتفاعها الأسبوع الماضي بشكل كبير.

وسجلت الإسماعيلية اليوم السبت 37 درجة مئوية في انخفاض كبير بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي ووصولها إلى 42 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فان أجواء شديدة الحرارة تسود القاهرة والوجه البحري وسيناء والصعيد نهارا معتدلة ورطبة ليلا كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وعلى مسطح البحر الأحمر وخليج السويس.

وشهدت المحافظات استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، فيما أشارت بيانات هيئة الأرصاد الجوية إلى زيادة نسب الرطوبة مما تسبب في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

وبحسب البيان الأسبوعي لدرجات الحرارة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ان المحافظات تشهد ثبات في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، لتسجل ما بين 37 و39 درجة بنهاية الأسبوع.

طوارئ وسيولة علي طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم السبت سيولة مرورية بدء من الساعات الأولي من الصباح مع انعدام كامل الشبورة المائية فجر اليوم فيما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الشبكة الوطنية للطوارئ.

وانتشرت الخدمات المرورية علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق مع انتشار سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.