«الرعاية الصحية»: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وكانت الهيئة قد أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ44 وظيفة من الوظائف المتاحة بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بجنوب سيناء، تشمل وظائف (مدير الفرع، نائب مدير الفرع)، ومدراء إدارات (المكتب الفني، الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، مكافحة العدوى، الجودة، السلامة والصحة المهنية، الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية والمشروعات، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، رضاء المنتفعين، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الأمن).

الوظائف

وأضافت تشمل الوظائف مسئولي لإدارات (الإعلام، الشئون الفندقية، التوعية والمبادرات، رضاء العاملين والدعم المعنوي، التدريب الطبي)، إضافة إلى أعضاء بإدارات (الجودة، الإدارة القانونية، السلامة والصحة المهنية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية، الإدارة الإستراتيجية، المكتب الفني، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، مكافحة العدوى، نظم المعلومات، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين)، وأخصائيي (إعلام، فندقة).

وتابعت أنه سيتم شَّغل مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية سالفة الذِكر، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة الشروط والمعايير الموضوعة للوظيفة التي يرغب شغلها، والتي تضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

تسكين الوظائف القيادية والإشرافية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه سيتم تسكين الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظة جنوب سيناء، بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها؛ والذي يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك تماشيًا مع الفكر الإستراتيجي للهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.