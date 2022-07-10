التفاصيل الكاملة لحقوق ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية والتعليم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى في تقرير صادر عنها، أن ذوى الإعاقة لهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم أيضًا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعها في كافة المستشفيات الحكومية، ويتم قبول نسبة لا تقل عن 5% في المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التعليمية والأزهرية، كما تم إتاحة المواقع الالكترونية لهذه المؤسسات لتتناسب مع استخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت «التضامن» إلى أنه يتم توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب أي مضاعفات مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة أنحاء الجمهورية، وإتاحة الحق في وجود مرافق أثناء الامتحانات.

إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي

وأكدت أنه يتم تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة وإعفاءهم من شرط التوزيع الجغرافي فيما يخص التعليم الجامعي، كما يتم توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى إعفاء غير القادرين من ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية بموجب بحث اجتماعي، وتقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوي الإعاقة في حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل حدوث إعاقة.

الحصول على وحدات في الإسكان الاجتماعي

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن ذوى الإعاقة لهم الحق في الحصول على وحدات في الإسكان الاجتماعي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تُنشئها الدولة.