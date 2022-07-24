«التضامن» عن فيديو ضرب طفل: «الحضانة مش تبعنا.. تخص الغرف التجارية»

قالت ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الفيديو المنتشر لضرب أحد الأطفال من ذوى الإعاقة في إحدى الحضانات في محافظة الإسكندرية لا يمت للوزارة بصلة، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول لتلك الحضانة كانت قد حصلت على ترخيص بمزاولة المهنة من قبل الغرفة التجارية وليست وزارة التضامن.

جلالة: لقينا أن المكان مش مرخص

وأضافت «جلالة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع انتشار الفيديو توجهت حملة من قبل الوزارة إلى مكان الحضانة، ولكن ومع وصولها تبين عدم الاختصاص بخصوص تلك الحضانة، حيث إن التصريح الصادر بشأن إقامتها يعود للغرف التجارية، «لقينا أن المكان مش مرخص، لكنه حاصل على تصريح بمزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وده مش تبع التضامن».

جلالة: توجهنا لهم من قبل وأغلقنا الحضانة

وأوضحت أن ذات الحضانة كانت موجودة من قبل في منطقة لوران بالإسكندرية، ولكنهم أغلقوا الحضانة ليتم فتحها مرة أخرى في منطقة كامب شيزار بذات المحافظة، «توجهنا لهم من قبل وقمنا بإغلاق الحضانة، ولكننا فوجئنا أنه فتح في مكان تاني بترخيص عن طريق الغرفة التجارية وليس وزارة التضامن».

وواصل: «ملناش دور خالص فيما يحدث في تلك الحضانة، ولو فيه أي حضانة تبعنا وتجاوزت الحد بندفع بحملة من الضبطية القضائية وبننزل بلجنة وبيتم غلقها بشكل فوري وعاجل، والحل عند الغرفة التجارية، والغرفة التجارية لها حق سحب الترخيص لأنها هي من قامت بالترخيص له عبر رخصة مزاولة المهنة».