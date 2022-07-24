«التضامن»: 2 مليار جنيه دعما لبرنامج فرصة بهدف القضاء على الفقر في مصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة أحد مكونات شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وبرنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص للتمكين ودخول سوق العمل والحصول على وظائف تضمن لهم عائدا شهريا ويساعدهم على الانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة، ومساعدة هؤلاء الأشخاص على الاكتفاء الذاتي.

ولفتت التضامن في تقرير صادر عنها، أن برنامج فرصة يقدم تحولا في الثقافة المرتبطة بالفقر والإعالة، حيث يهدف إلى تحويل الفئات المستهدفة من معولين ومتلقي أموال الخير والدعم والمساعدات إلى عاملين منتجين وفاعلين في المجتمع عن طريق منحهم فرص عمل ورأس مال مشروعات تمكنهم من تأمين دخل مجزٍ وتأمين اجتماعي وصحي، وتأمين على الحياة.

وأشارت التضامن إلى أن برنامج فرصة يستهدف كل محافظات مصر بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل قيمته 50 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن تطبيقه بدأ فعليا فى 8 محافظات: «الشرقية، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر»، كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم برنامج فرصة بهدف القضاء على الفقر في مصر بمساهمة من وزارة التضامن وغيرها من الشركاء المحليين.

البرنامج يستهدف الشباب بجانب المرأة المعيلة

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الشباب بجانب المرأه المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يلقي نظرة خاصة على المرأه المعيلة ويقدم لها منحا وفرص عمل كريمة ودائمة ومجزية في مناخ آمن وسوق مضمونة وظروف عمل مناسبة وجاذبة، كما تنتقل من مفهوم المشروعات الصغيرة إلى ريادة الأعمال وسلاسل القيمة، ما يشكل أملا كبيرا في تغيير ثقافة الفقر ببلدنا.

توزيع 2250 مشروع سلاسل قيمة

وأشارت إلى أن البرنامج بدأ ثماره الأولى وتم توزيع 2250 مشروع سلاسل قيمة ووحدات إنتاجية وتسكين شباب في فرص عمل بالقطاع الخاص في كفر الشيخ، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، مؤكدة أن برنامج فرصة يركز على القرى والنجوع.