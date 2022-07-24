التضامن: توفير مشروعات تمكين الاقتصادي متناهية الصغر لأمهات أطفال المدارس

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، التعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي كان أولها التوسع في برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل، الذي يضيف مبلغا ماليًا إضافيا على بطاقات الدعم الغذائي حال التزام الأم بحضور جلسات التوعية وبالمتابعة الصحية لها سواء أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام.

تنفيذ سياسات الدولة في الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية للأم والطفل

وأوضحت، فى بيان لها اليوم، أنّه يتم تنفيذ سياسات الدولة في الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية للأم والطفل، حفاظا على عدالة فرص الرعاية الصحية والتعليم لجميع طبقات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال «برافين اجروال» الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بما يشمل التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية وتطوير قاعدة بيانات لرصد تأمين غداء الأسر بالريف المصري.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن أوجه التعاون مع برنامج الأغذية العالمي تركز هذه الفترة على مشروعات التمكين الاقتصادي لأمهات أطفال المدارس من خلال المشروعات متناهية الصغر الزراعية والحيوانية والحرفية، أو من خلال توظيفهم بالوحدات والورش الإنتاجية، مؤكدة أن شرط الحصول على هذه المزايا هو استمرار انتظام أطفالهم بالتعليم وعدم إلحاقهم بسوق العمل، ما يؤدي إلى تنمية مستوى حياة الأسر.

وناقشت التضامن التعاون المشترك في قضية الدفع الإلكتروني والشمول المالي لكل المستفيدات من خدمات الوزارة، وأهمية تشجيعهن على فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات ميزة الذكية.

مرصد «وعي» يتابع اتجاهات الأسر المستهدفة من برنامج «حياة كريمة»

ومن ناحية أخرى أكدت التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز علي محاور تطوير نظم المتابعة والتقييم الدوري من خلال مرصد «وعي» الذي يرصد اتجاهات وسلوكيات الأسر المستهدفة من برنامج «حياة كريمة»، ومحور التوسع في الحماية الاجتماعية من منظور محور التمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة المشروعات الخضراء والخاصة بالأمن الغذائي، ومحور التحول الرقمي وأنظمة المعلومات الجغرافية لتعظيم إجراءات الحوكمة وترشيد الموارد والاستهداف الجيد للمستحقين.