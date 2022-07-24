النيابة العامة: لا شبهة جنائية في مصرع سميرة عزت ضحية مصعد أكتوبر

بعد مرور 72 ساعة على واقعة مصرع طبيبة بشرية بمنطقة 6 أكتوبر داخل أحد المصاعد، بدأت تحقيقات النيابة العامة الموسعة بشأن الواقعة، إذ تبين أن فني الصيانة الذي رافق المتوفاة في المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها.

حبس 4 أيام ثم إخلاء بكفالة

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في البيان الصادر منذ قليل، أن جهات التحقيق أمرت بحبس فني الصيانة احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه، إخلاءَ سبيله بضمان ماليٍّ قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كما بينت تحقيقات النيابة العامة، بشأن واقعة مصرع الطبيبة سميرة عزت، أنه بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفاة، أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة.

المصعد به عطل منذ ثلاثة أسابيع

استمعت النيابة العامة، لشهادة اثنين آخرين من الشركة، فقرّرا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضي، وأن عطلًا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأيِّ اتهام، وندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.