تفاصيل مصرع الدكتورة سميرة عزت عقب سقوط «الأسانسير» بالسادس من أكتوبر

داخل إحدى شركات الأدوية بمنطقة السادس من أكتوبر، لقت الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، مصرعها، عقب سقوط الأسانسير الذي كانت تستقله، نتيجة عطل فني، إذ استعانت بفني المصاعد، حينما اكتشفت وجود عطل، لكنه أخبرها أن الأسانسير جاهز للاستخدام، وبمجرد دخولها، صعدت بها الكابينة التي ارتطمت بالحائط، ما أدى إلى إصابتها ومصرعها في الحال.

مصرع الدكتورة سميرة عزت

أما عن كواليس مصرع الدكتورة سميرة عزت داخل مصعد شركة الأدوية، فكانت البداية عندما سمع العاملين داخل المصعد صوت ارتطام قوي، وعندما أسرعوا تفاجئوا بالواقعة، ومصرع الدكتورة سميرة عزت داخل مصعد شركة الأدوية، وجرى إبلاغ رجال الشرطة، الذين انتقلوا على الفور إلى مكان الواقعة، وجرى القبض على فني المصعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صعود الأسانسير

تبين من خلال تحريات رجال الشرطة في واقعة مصرع الدكتورة سميرة عزت، أنها قبل استقلالها للمصعد، أخبرت فني المصعد أن هناك عطل بداخله، فدخل إلى الكابينة، وأخبرها أن المصعد جاهز وطلب منها الدخول، وعقب دخولها للمصعد، تفاجئت بصعود الكابينة فجأة، ما أسفر عن اصطدامها بالحائط، ومصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل فني المصعد، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.