جهات التحقيق تأمر بإخلاء سبيل فني مصاعد تسبب في وفاة طبيبة بأكتوبر

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل فني المصاعد، في واقعة وفاة الطبيبة سميرة عزت، التي توفيت نتيجة عطل في «الأسانسير» تسبب في مصرعها، إذ استعانت الطبيبة بالفني لعطل واجهها أثناء استقلالها المصعد، فطلبت من العامل إصلاح العطل، ليأكد لها أنه أصلحه، ودخل إلى كابينة المصعد وطلب منها الدخول، وحال استقلالها «الأسانسير» تحرحك فجأة، ما تسبب في اصطدامها بالحائط الأمامي لتلقى مصرعها في الحال، متأثرة بإصابتها، كما أصيب الفني بيده اليمنى أثناء محاولته إيقاف المصعد.

بداية البلاغ

كانت بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد بمصرع الدكتورة سميرة عزت، وكيل معهد الكبد القومي بالمنوفية السابق، داخل إحدى شركات الأدوية الشهيرة بأكتوبر، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لتتبين صدق الواقعة، وكشفت معاينة رجال المباحث، أن الطبيبة فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، إذ سقط المصعد ولقيت مصرعها، فيما أصيب الفني.

النيابة تطلب تحريات رجال المباحث

وجرى ضبط عامل الصيانة المتسبب في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حيال وقوع الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الداخلية للمستشفى، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة، وتتابع جهات التحقيق، استمرار التحتقيق في الواقعة.