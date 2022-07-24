الرئاسة: رسالة بوتين للسيسي أكدت استراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يأتي في إطار استمرار التشاور بين السيسي وكبار المسؤولين والزعماء ورؤساء الدول التي تعتبر من الشركاء الدوليين لمصر في كافة المجالات، موضحًا أن وزير الخارجية الروسي أعطى السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت عدة نقاط مهمة.

الاستثمارات الروسية في مصر

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن رسالة بوتين للرئيس السيسي أكدت استراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، واستمرار التعاون المثمر بين الجانبين، خاصة في إطار الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي يقوم بها الجانب الروسي في مصر؛ سواء محطة الضبعة النووية، أو محور قناة السويس أو التعاون في مجال النقل، وما إلى ذلك من مشروعات متعددة استراتيجية، موضحًا أن وزير الخارجية الروسي أطلع السيسي على تطورات ومجريات الأمور والأحداث في أزمة أوكرانيا والتحركات الدولية التي تتم في هذا الشأن.

السيسي يشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الأوكرانية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن كان هناك تأكيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف المصري في تغليب لغة الحوار، وتفضيل الحوار السلمي والاحتواء من أجل صالح الجميع، والنظر بجدية لحل تلك الأزمة التي طالت الجميع، خاصة في مجال الطاقة ومجال الغذاء، وتم تناول بعض الموضوعات الأخرى الثنائية، خاصة في مجال السياحة وبعض القطاعات التنفيذية والوزارات: «وكان هناك لقاء آخر بين وزير الخارجية المصري ونظيره الروسي شرحا فيه بعض التفاصيل الإضافية بشأن العلاقات المصرية الروسية».