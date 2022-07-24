متخصص في الشأن الروسي يوضح أهمية زيارة لافروف إلى مصر

قال الدكتور نبيل رشوان، المتخصص في الشأن الروسي، إن زيارة وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إلى مصر تأتي في وقت مهم، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، وسط تأكيد على متانة العلاقات بين القاهرة وموسكو وكذلك المشروعات المشتركة بين البلدين.

تنسيق مصري روسي

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هناك تنسيقا في مشروع الضبعة وكذلك توحيد الرؤى على مستوى دول الساحل وليبيا، خاصة أن مصر دولة محورية في المنطقة، مبينا أنه لا يستبعد التقاء الطرف الروسي والأوكراني لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن هناك تدخلا غربيا غير محمود بهدف استنزاف روسيا عسكريا على الأرض وكذلك من خلال العقوبات، خاصة أن روسيا تريد عالما متعدد الأقطاب، والولايات المتحدة لا تريد ذلك.

دور تركيا والأمم المتحدة الفترة المقبلة

وأوضح المتخصص في الشأن الروسي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية قائمة على المشاورات، مبينا أنه يتصور أن تلعب تركيا والأمم المتحدة دورا مهما في إنهاء هذه الحرب التي بدأت نهاية فبراير الماضي والتي أثرت على الطاقة والغذاء في العالم، مؤكدا أن الجانب الأوكراني سيقبل وساطات دولية في المستقبل لإيقاف التدخل الروسي إلى بلاده.

سبب بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير بعد احتلال روسيا الاتحادية إقليمين أوكرانيين وإعلانهما أرضا روسية، الأمر الذي أغضب أوكرانيا التي تحاول استعادتها من الدب الروسي.