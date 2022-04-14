سيرجي لافروف: الغرب يخترع القوانين وينشر الكراهية ضد كل ما هو روسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يخترع قواعده وقوانينه بدلا من القانون الدولي، موضحًا: «من بين هذه القواعد، أن ما لا يعجب الغرب في أي ناحية من النواحي تُغلق نافذة المعلومات بخصوصه، كذلك يظهرون عدم الرغبة والكراهية لمصالحنا ووسائل إعلامنا من خلال إغلاق وسائل الإعلام وتشويه سمعتنا على مدى سنوات».

لافروف: الشركات الإلكترونية تغلق صفحات روسية

وأضاف لافروف في كلمته بمؤتمر العلاقات الرقمية: «الشركات الإلكترونية تغلق صفحات لوسائل الإعلام الروسية بشكل علني ودون أي خجل، كما جرى إغلاق صفحة البرلمان الروسي على يوتيوب وحجب صفحات لوزارة الخارجية على تويتر لأننا نقدم الحقيقة».

لافروف: تويتر يتبع سياسة التمييز ضد الشركات الروسية

وتابع، أن تويتر يتبع سياسة التمييز ضد الشركات والمؤسسات الروسية، وكذلك نشر المعلومات حول النداء المباشر لقتل الروس والعنصرية دون أي رقابة، مشددا على أن الغرب ينشر الكراهية ضد كل ما هو روسي والشعب الروسي.