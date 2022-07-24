رئيس الوزراء يُتابع جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران، ووليد عبدالله عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم السياحة

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي لتأكيد حرص الدولة المصرية على تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط الحركة المحلية والوافدة، لافتا إلى أن الحكومة قامت ولا تزال تقوم باتخاذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم هذا القطاع الذي يعد شريانا رئيسا للاقتصاد القومي.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد العناني إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية عدة في وزارة الطيران المدني مع الجهات المعنية بشأن الطيران منخفض التكاليف، التي أسفرت عن تحديد أعداد الطائرات التي يتم البدء بسيرها، وكذا الجهات والوجهات التي تعمل بها بما يسهم في تحقيق المستهدف، لا سيما في سد العجز في السياحة الداخلية.

تطوير المطارات

من جانبه، استعرض الطيار محمد منار موقف أعمال تطوير عدد من المطارات لا سيما شرم الشيخ وسفنكس الدولي، التي تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة، موضحا أيضا أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأن أعمال تطويره تستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، فضلاً عن تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلاً عن خدمة حركة الصادرات.