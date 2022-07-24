بعد وفاة طفل طنطا بسبب شرب المياه المثلجة.. طبيب يوضح خطورتها

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة غربية من نوعها، وذلك عندما لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته، عقب تناوله مياه بارد من أحد المبردات في الشارع، أثناء لهوه، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الشديدة.

تفاصيل وفاة طفل طنطا

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بوفاة طفل بشكل مفاجىء، ووصوله لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، دون به إصابات ظاهرية، عقب شرب ماء بارد.

طبيب يوضح تأثير المياه الباردة على الجسم

في هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن أثناء ارتفاع درجة الحرارة يفضل تجنب شرب المياه المثلجة سواء كان للأطفال أو لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك التفاعلات التي حدثت مع الطفل الذي توفى في طنطا وأدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتابع «عز العرب»، أن التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم، قد يؤدي إلى انقباض شديد في الأوعية الدموية بالنسبة للمرئ والجهاز الهضمي، وأحيانا يحدث تفاعلات حساسية، فلذلك يجيب أن تكون المياه في درجة حرارة تتفاوت مابين 16 و20 درجة مئوية، لكن لا تصل إلى درجة الصفر.

أسباب وفاة طفل طنطا

وأفادت التحريات، بأنه بعد أن انتهى من اللعب بدراجته الهوائية، ذهب لتناول الماء البارد لتغلبه على الطقس الحار، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة، تعرض الطفل للإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، قبل أن يتبين عدم وجود شبه جنائية، واستخراج تصريح دفن الطفل.