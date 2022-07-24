«شرب مياه ساقعة من الكولدير».. وفاة طفل فجأة في الغربية

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد بالدورة الدموية، في منطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، عقب شرب ماء بارد من أحد مبردات المياه «كولدير» وسط الشارع ما أدى لوفاته.

بداية الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ بـ وفاة طفل، بشكل مفاجىء، ووصوله لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة دون به إصابات ظاهرية، عقب شرب ماء بارد.

تفاصيل وفاة الطفل.. شرب مياة ساقعة

بانتقال المباحث الجنائية ومعاينة الواقعة، تبين وفاة الطفل «سمير م» في العقد الأول من عمره، عقب شرب ماء بارد من «كولدير»، فور الانتهاء من لعبه بدراجته الهوائية، في شوارع منطقته.

بداية الواقعة

كما تبين أن الصغير توجه لـ«الكولدير» لشرب ماء بارد نظرًا لارتفاع درجة حرارة، خلال لعبه في الشارع بدراجته، وبعدها ذلك أصيب بمغص وسقط مغشيا على الأرض وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، قبل أن يتبين عدم وجود شبه جنائية، واستخراج تصريح دفن الطفل.