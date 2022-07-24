مصدر يكشف حقيقة وفاة طفل بطنطا بسبب مياه «ساقعة»: هبوط بالدورة الدموية

توفى طفل في العقد الأول من عمره، في مدينة طنطا، أثناء لهوه بدراجته الهوائية في الشارع، وذلك إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وليس بسبب تناوله مياه مثلجة من مبرد مياه كما أشيع.

وكشفت مصادر طبية، أن التقرير الطبي أفاد بأن سبب الوفاة ناتج عن إصابة الطفل بهبوط حاد في الدورة الدموية، وليس كما تردد تناوله مياه شرب «ساقعة» من مبرد مياه في الشوارع.

وحُررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

هبوط في الدورة الدموية

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفل في العقد الأول من العمر، بشكل مفاجئ، أثناء لعبه بدارجته الهوائيه.

وتبين أن الطفل يدعى «سمير.م.ال»، في العقد الأول من العمر، كان يلعب بدراجته الهوائية، في منطقة سيجر، محل إقامته، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

دفن جثمان الطفل

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم تشييع جثمان الطفل ودفنه في مقابر العائلة.