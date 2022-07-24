ضبط المتهمين بالتعدي على طفل من ذوي الهمم في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوي الهمم للضرب وسوء المعاملة من قبل اثنين من الأخصائيين النفسيين داخل مركز خاص لتنمية مهارات الأطفال بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة.

ضرب طفل من ذوي الهمم

وعقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوي الهمم للضرب وسوء المعاملة من قِبل اثنين من العاملين بمركز خاص لتنمية مهارات الطفل بالإسكندرية، بالفحص تبين عدم تقدم أسرة الطفل بأية بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها.

اعتراف مرتكبي الواقعة

كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما أخصائيين نفسيين يعملان بالمركز وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.