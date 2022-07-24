«الرئاسة»: مصر على استعداد لمساندة أي دولة من منظور إنساني

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تبحث عن حل للأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي يضمن وضع آليات استمرار سلاسل الإمدادات الخاصة بالحبوب، خاصة القمح وإيجاد ممرات آمنة في أوكرانيا إلى دول العالم ومنها مصر في الوقت الحالي، كما تمت مناقشة ملف الغاز والبترول في كل جولات الرئيس السيسي الخارجية، في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية إذ تحتضن منتدى غاز شرق المتوسط.

مصر تلبي طلبات السوق المحلية من الغاز الطبيعي بشكل كبير

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه بطبيعة الحال مصر لديها قدرة معينة في هذا الأمر، وتُلبي طلبات السوق المحلية بشكل كبير بخصوص الغاز والبترول، وفي كل الأحوال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي شيء مصر تستطيع أن تساعد به أي دولة في العالم من منظور مساعدة أو منظور إنساني، مصر على استعداد كامل لتقديم هذه المساعدة، وكان هناك تفهم كبير وتقدير كبير لما ذكره الرئيس السيسي من دور مصر واستعداداتها للمساهمة في هذا الأمر.