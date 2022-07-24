أزهري: نتواصل مع المقبلين على إنهاء حياتهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه بعد الإعلان عن مبادرة «أنت غالي علينا» التي أطلقها الأزهر الشريف، تم تلقي عدة اتصالات من أجل الحديث عن حرمانية الانتحار، مبينا أن بعض الأشخاص وصلوا إلى مرحلة من الإلحاد وأصبحوا يفضلون الموت منتحرين على أن يموتوا ملحدين وهؤلاء الأشخاص يحتاجون من يتحدث معهم بإيجابية لمنع الانتحار والحديث عن الإيجابيات في المجتمع والأسرة بشكل عام من أجل استمرار الحياة رغم كل ما يحدث فيها.

تعزيز الثقة في النفس بالسنة النبوية

وأضاف «الحديدي»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن تعزيز الثقة بالنفس أمر مهم بعد تقديم نصيحة للشخص الذي يريد أن ينتحر، لافتا إلى أن السيرة النبوية تتضمن مثلا شهيرا عندما صعد الصحابي عبدالله بن مسعود لقطع جزء من النخل فسخر عليه الصحابة لأن قدمه نحيفه تحركها الريح، وحينها قال النبي أن قدمه أثقل في الميزان من جبل أحد وبهذا منحه ثقة زائدة في نفسه.

قياس رجع الصدى

وأشار مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الصحابي أبو بكر الصديق وبلال بن رباح أصيبا بالشوق إلى مكة وحينها دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلقي في قلب الصحابة حب المدينة أيضا، مؤكدا أن المركز الأزهري يقيس رجع الصدى ويتم فتح باب الحوار مع الأشخاص المقبلين على الانتحار عبر «فيسبوك» أو التواصل مع ذويهم ويتم مراعاة الحاجات الأساسية بجسد الإنسان والمجتمعية والروح وإذا احتاج الأمر تدخل الطبيب النفسي يتم التنسيق معه فعلا.