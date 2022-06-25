عزة مصطفى: حازم شومان يستهتر بالأدعية وعقول المواطنين.. ما يستحقش لقب «شيخ»

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الداعية السلفي حازم شومان، نشر فيديو عن الأدعية الخاصة للنجاح في الامتحانات، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وهذا الفيديو حصد 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة، موضحة أن الداعية السلفي حرض الطلاب على الاعتماد على الدعاء بدلًا من الاستذكار ومذاكرة دروسهم، موضحة أن حازم شومان روَّج لهذه الأدعية بحجة أن هذه الأدعية قد تتسبب في نجاح الطالب حتى وإن لم يُذاكر أو يفتح كتابًا طوال العام.

استهتار بعقول المواطنين وكذلك استهتار بالأدعية

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن حازم شومان روَّج لهذه الأدعية بحجة أن هذه الأدعية قد تتسبب في نجاح الطالب حتى وإن لم يُذاكر أو يفتح كتابًا طوال العام، موضحة أن هذا الأمر ضلال وتضليل وكذب، فضلًا عن أنه استهتار بعقول المواطنين، وكذلك استهتار بالأدعية، «الناس بقت تلجأ لكل حاجة سواء محترمة أو مش محترمة عشان يحققوا نسب مشاهدات عالية، حتى الشيوخ والسلفيين، بقوا يجروا على التريند».

الداعية السلفي حازم شومان «نصاب» باسم الدين

ووصفت الإعلامية عزة مصطفى، الداعية السلفي حازم شومان بعد قيامه هذا الأمر بأنه «نصاب»، إذ أن تلك الواقعة تُعد نصبا باسم الدين، ويجب على أولياء أمور الطلاب سواء الآباء أو الأمهات أو الطلاب أنفسهم أن يكون لديهم وعي وفهم في هذه المرحلة من هؤلاء الذين يبحثون عن المشاهدات، «بلاش تسمعوا النوعية دي، لازم تقفل الفيديو وتقول إن الرجل بيضيع وقتك، ادعي لكن بعد ما تخلص مذاكرتك».

حازم شومان لا يستحق أن يقال عليه شيخ

وأوضحت أن حازم شومان ذكر أنه إذا ردد الطالب دعاء معينا لمدة دقيقتين سينجح حتى وإن لم يُذاكر أي شيء، حازم شومان لا يستحق أن يقال عليه شيخ وفقا لما قاله في هذا المنشور الرائج: «عشان طالب يعملك شير تقوله لازم تقول الدعاء الفلاني عشان تنجح حتى لو مذاكرتش»، موضحة أن البوست المتداول عن النجاح من غير مذاكرة بشرط ترديد دعاء لمدة دقيقتين نصب، ويجب على أولياء الأمور التنبؤ لمثل هؤلاء.