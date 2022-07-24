بعد وفاة كلبها.. دانا حمدان تتعرض لوعكة صحية

تعرضت دانا حمدان شقيقة مي سليم وميس حمدان لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشرت صور لها عبر ستوري الإنستجرام معلنة عن تعرضها لوعكة صحية.

وجاء ذلك بعد إعلانها وفاة كلبها وقالت في فيديو صباح اليوم: «مات النهارده الصبح صحيت أبص عليه لقيته مات عملت كل حاجة أقدر عليها بس نصيبه يموت الحمد لله».

وشاركت دانا في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسل «الطاووس» مع جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب، و«حواديت الشانزليزيه» مع إياد نصار وإنجي المقدم و«لما بنتولد» مع أمير عيد، و«مليكة» مع دينا الشربيني وغيرها من الأعمال.