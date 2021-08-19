دانا حمدان توجه نداءً إنسانيا لـ محمد رمضان: طفل حالته حرجة نفسه يشوفك

وجهت دانا حمدان، شقيقة مي سليم وميس حمدان، نداءً إنسانيًا إلى الفنان محمد رمضان، بزيارة طفل صغير في المستشفى حالته حرجة، وطلبت منه أن يرى الأخير؛ لأنها حاولت أن تصل له، لكنها فشلت في ذلك الأمر.

دانا حمدان تطلب مقابلة محمد رمضان

وكتبت «دانا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا ريت لو حد يعرف محمد رمضان شخصيا يقوله إن فيه طفل مريض وحالته حرجة طالب يشوفه، وأنا حاولت أوصله كتير معرفتش».

وبدأ متابعو «دانا» على «فيس بوك» في الإشارة لمحمد رمضان، وشقيقه محمود، وأخته إيمان، على أمل أن يرى أي منهم المنشور، ويلبي طلب الطفل.

ولم يستجب محمد رمضان حتى الآن إلى الحالة، بسبب انشغاله بالحفل الذي يقيمه غدا الجمعة في الساحل الشمالي، ويعد حاليا البروفات النهائية له.

تفاصيل حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

ومن المقرر أن يغني محمد رمضان في الحفل أغنيته الجديدة «على الله»، التي طرحها منذ ساعات على موقع «يوتيوب»، وحققت مشاهدات بلغت 400 ألف في 5 ساعات.

وتقول بعض كلمات الأغنية: «على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله أحب أجيبها وهي طايره أخش في الحيطة أوقعها 1 2 3 4 هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا لساني أطول من برج ايفل حطيت عالوحش عديت الليفيل أنا كابوسك».

ويستعد محمد رمضان خلال الفترة المقبلة لاختيار سيناريو نهائي، يخوض به السباق الرمضاني المقبل.