«في ذكرى رحيلها الـ20».. دانا حمدان تقلد سعاد حسني (فيديو)

نشرت الفنانة دانا حمدان، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لها وهي تقلد الفنانة الراحلة سعاد حسني في ذكرى رحيلها الـ20، في أحد مشاهد فيلم «على من نطلق الرصاص»، بطولة سعاد حسني ومحمود ياسين وعزت العلايلي، وجاءت ردود أفعال المتابعين على الفيديو جيدة، حيث أشادوا بتسريحة الشعر والشكل الذي ظهرت به دانا، خاصة الرموش الطويلة التي تميزت بها سعاد حسني.

دانا و«كورونا»

وكانت دانا حمدان، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا يوم 17 ديسمبر الماضي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «كورونا إيجابي»، وذلك بعد تعافي شقيقتها ميس حمدان من الفيروس، وقضائها 14 يوما داخل العزل المنزلي.

وفي 27 ديسمبر، أعلنت دانا تعافيها من فيروس كورونا، بعد 10 أيام من الإصابة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: «نتيجة المسحة سلبية الحمد لله».