أمجد الحداد: حالة وحيدة قد تسبب فقدان البصر جراء الإصابة بجدري القرود

نشرت اليوم، صحيفة جارديان البريطانية، تقريرا يشير إلى إن إحدى الدراسات قالت إن فيروس جدري القرود، يمكن أن يسبب بعض حالات فقدان البصر التام، نتيجة ما تفعله الإصابة بالعينين، ما أثار مخاوف بشأن خطورة الفيروس الذي جرى تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة به، في التفشي الأخير له.

ويتركز تفشي فيروس جدري القرود في الفترة الأخيرة، بين المثليين وثنائي الجنس، بحسب منظمة الصحة العالمية، في وقت يدعو بعض النشطاء الصحيين إلى توفير اللقاحات بصفة خاصة لمجتمع المثليين.

جدري القرود مثله مثل أي عدوى فيروسية يعاني أصحاب الماعة الضعيفة معه

وفي هذا السياق، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن جدري القرود مثله مثل أي عدوى فيروسية، يمكن أن يحدث أي شيء في بعض الحالات التي تعاني من مشكلات في المناعة.

وأضاف «الحداد»، أن الحديث عن وقوع وفيات بفيروس جدري القرود، حالات نادرة ووسط الذي يعانون من بعض أمراض المناعة، وهذا أمر طبيعي، وفقا له.

«الحداد»: جدري القرود قد يسبب التهاب العصب البصري

أما عن تسبب جدري القرود في الإصابة بفقدان البصر، قال «الحداد»، إن الحالات التي بها مشكلات مناعية، يمكن أن تؤدي إلى التهابات قشرية، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالعمى في بعض الحالات.

وأوضح أن جدري القرود لا يسبب العمى مباشرة، وإنما يمكن أن يحدث التهابات تطال عصبا بصريا، لكن هذا نادرا ما يحدث وأي عدوى فيروسية يمكن أن تحدث ذلك، قائلا: «هذا هو الأمر حتى لا يكون لدىنا فوبيا من هذا المرض».

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة جدري القرود

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس حالة طوارئ للتعامل مع مرض جدري القرود، لافتا إلى أن هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالفيروس في 75 دولة وإقليم.

وظهرت أول حالة إصابة بجدري القرود قبل أشهر في بريطانيا وكانت لشخص عائدا لتوه من نيجيريا، لكن انتشر الفيروس لاحقا في عدة دول، ما يثير مخاوف العالم.