دراسة تفجر مفاجأة صادمة عن جدري القرود: يسبب فقدان البصر ويقتل الأطفال  

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ لمكافحة انتشار فيروس جدري القرود، تساءل كثيرون حول ما إذا كان الفيروس مميتا.. أم لا، وماهي طرق الوقاية وكيفية التعرف على الإصابة به، الأمر الذي سلط الضوء عليه تقرير جرى نشره عبر موقع «دبليو إيه بي إيه» الأمريكي، مشيرا إلى أن الفيروس قد يؤدي إلى العمى.

وتتخذ بعض الدول إجراءات للحيلولة دون انتشار جدري القرود، والذي جرى الإبلاغ عن أول حالة إصابة به خلال التفتيش الأخير في بريطانيا، وكانت لشخص قادم من زيارة إلى نيجيريا.

مدى قدرة فيروس جدري القرود على الفتك بضحاياه

وقال التقرير إن الخبر السار يكمن بأن انتشار فيروس جدري القرود في جميع أنحاء العالم، هو النوع الذي ينتشر في غرب إفريقيا، ليس قاتلًا، بشكل عام وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، والذي توقع أن أكثر من 99 % من المرضى يمكنهم البقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون العدوى قاتلة للأطفال دون سن الثامنة، والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الحوامل أو المرضعات.

مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بجدري القرود

النتيجة الأكثر شيوعًا بعد الإصابة هي التندب من الطفح الجلدي، ولكن يمكن أن تنشأ مضاعفات أكثر خطورة، وفقًا لبحث عن جدري القرود لدى البشر، نُشر في عام 2009.

وذكرت الدراسة أن جدري القرود يمكن أن يسبب الضيق في الرئة والالتهاب الرئوي القصبي، ويمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى التهابات العين وتندب القرنية، مما قد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى فقدان البصر بشكل دائم.

كيف ينتشر فيروس جدري القرود؟

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن خطر الإصابة بجدرى القرود في الولايات المتحدة يُعتقد أنه منخفض، لكن أي شخص على اتصال وثيق بشخص يحمل المرض يكون معرضًا لخطر الإصابة.

والتفشي الأخير للفيروس ينتج من اتصال بشري أي بين إنسان وإنسان، وتحذر منظمة الصحة العالمية من إمكانية الإصابة بعدوى من جزيئات الرذاذ التنفسية عن طريق قضاء الكثير من الوقت وجها لوجه مع حامل لجدري القرود.